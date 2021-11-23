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Bursa'da trafikte başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da trafikte başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da bir sürücü, kırmızı ışıkta duran otobüs şoförüne saldırdı. Otobüsteki kavga anları, bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.