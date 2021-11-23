Bursa'da trafikte başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Bursa'da bir sürücü, kırmızı ışıkta duran otobüs şoförüne saldırdı. Otobüsteki kavga anları, bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.
- DHA
- 23.11.2021 - 00:08
Saat 19.30 sıralarında Bursa'da Ataevler-Terminal güzergahında çalışan 95 numaralı belediye otobüsünde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen otobüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
TARTIŞMA SONRASI KIRMIZI IŞIKTA DURDU
Otobüs, güzergah üzerinde kırmızı ışıkta durunca, bu sırada otomobilden inen sürücü otobüsün camlarını yumruklayarak kapıyı açmasını istedi. Belediye otobüsü şoförünün kapıyı açmasının ardından başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDI
Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgayı yolcular güçlükle ayırdı. Kavga, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.