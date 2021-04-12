Euro
9.7287
0.26%
Dolar
8.1648
0.13%
Altın
457.04
-0.06%
Borsa
1.387
-0.42%
Bitcoin
491.777
-0.15%
EXEN Coin
23.36
1.12%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Bursa'da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı

    Bursa'da Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 25 yaşındaki H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı.

    Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı.

    Bursa'da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı VİDEO

    VATANDAŞ BAYRAĞI ALIP YUMRUK ATTI

    Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

    Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #1

    AİLESİ PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR DEDİ

    Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi.

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #2

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #3

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #4

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #5

    Bursa da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir