Bursa'da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı
- DHA
- 12.04.2021 - 12:39
- Güncelleme : 12.04.2021 - 13:10
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 25 yaşındaki H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı.
Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı.
Bursa'da Türk bayrağına basan Suriyeli yakalandı VİDEO
VATANDAŞ BAYRAĞI ALIP YUMRUK ATTI
Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.
Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AİLESİ PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR DEDİ
Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi.