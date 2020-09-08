Bursa'da Türk bayrağını öpen kadın duygulandırdı

Bir internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi.

Kadın, Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu. Kadını gören gençler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

BAYRAK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI

Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

Bursa'da kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan teyze İZLE

“GURURLANDIM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde duygulandığını belirterek, “Ben içerde oturuyordum. Bir genç gelip teyzenin birinin bayrağı öptüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına bakınca gururlandım, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Allah teyzelerimizden razı olsun. Bir kez daha bize vatan, bayrak sevgiyi aşılamış oluyorlar. Eli öpülesi insanlar.” dedi.

“ŞAŞIRDIM, DUYGULANDIM”

Yoldan geçerken kadının Türk bayrağını öpmesine tanıklık eden Yiğit Yavuz ise “Bakkaldan geliyorum. Teyzeyi gördüm. Teyzenin bayrağı öpüp, alnına koyduğunu gördüm, şaşırdım, duygulandım.” dedi.