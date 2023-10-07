Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk ağır yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak'taki evde, 4 yaşındaki Eyüp C. oyun oynarken sehpaya çarptı.
Üzerine kaynar su döküldü
Sehpanın üzerindeki çaydanlığın içindeki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Kaynar su nedeniyle göğüs, sırt ve kollarında yanıklar oluşan çocuk acılar içinde kaldı.
Tedavi altında
Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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