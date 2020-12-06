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    Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

    Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kılarken, merak gözler kendisini izledi.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 15:30
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    Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı

    Bursa’nın İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde ibadet etti.

    50 METRE YÜKSEKLİKTE NAMAZ

    İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, vincin ucunu kıbleye çevirerek yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı.

    MERAKLI GÖZLER İZLEDİ

    Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı VİDEO

    Bursa da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı #1

    Bursa da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı #2

    Bursa da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı #3

    Bursa da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı #4

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