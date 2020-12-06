Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı
Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kılarken, merak gözler kendisini izledi.
- DHA
- 06.12.2020 - 13:39
- Güncelleme : 06.12.2020 - 15:30
Bursa’nın İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde ibadet etti.
50 METRE YÜKSEKLİKTE NAMAZ
İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, vincin ucunu kıbleye çevirerek yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı.
MERAKLI GÖZLER İZLEDİ
Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı VİDEO