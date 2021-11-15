İnegöl ilçesinde bir vatandaş, dört yıllık sevgilisine vince pankart asarak evlenme teklifi etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen kadın ise teklife 'evet' dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sevgilisine evlenme teklifi eden bir kişi gündem oldu.

Mobilya firması çalışanı Oğuzhan Korkmaz, 4 yıldır birlikte olduğu Ceylan Çelikel'e, arkadaşlarının da desteği ile sürpriz evlilik teklifi için organizasyon yaptı.

Korkmaz, kız arkadaşını bir restorana yemeğe davet etti. Restoranın 2. katı pencere kenarında hazırlanan masaya sevgilisi ile oturan genç kadın için sürpriz evlilik teklifi organizasyonu başladı.

VİNÇ ÜZERİNE PANKART ASTIRDI

Yemeğin sonunda restoran önünde havai fişekler atılmaya başladı. Camdan dışarıya bakan genç kadın, ikinci katın penceresi önüne yükselen vinç üzerindeki "benimle evlenir misin?" yazılı pankartı görünce şoke oldu.Bunun üzerine Korkmaz, sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu.

Çelikel ise "sonsuza kadar evet" dedi.

Bursa'da vince pankart takarak evlenme teklifi etti VİDEO

