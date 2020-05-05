Bakımsızlıktan viraneye dönen evde yalnız yaşayan adam, "Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Necdet Alay'ın (64) yalnız yaşadığı ev, görenlerin içini acıtıyor.

Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken, hijyenin daha da önemli olduğu bu günlerde Alay, yaşam mücadelesi veriyor.

"YARDIMLARLA GEÇİNİYORUM"

Koronavirüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekleyen Alay'ın yattığı yerde, kedilerin yavruladığı görüldü.

Hiçbir gelirinin olmadığını belirten Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok, bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması, hayırseverler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim." dedi.

Bursa'da virane evde yaşayan adam yardım bekliyor ViDEO