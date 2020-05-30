Ömeraltı köyünde yaşayan vatandaşlar, yabani hayvanlardan korunmak için köyün girişine dikenli tellerle çevrili demir kapı yaptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ömeraltı köyünde yaşayan vatandaşlar, yabani hayvanlardan korunmak için köy girişine kapı yapıp, etrafını dikenli tellerle kapattı.

Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabani hayvan bulunuyor.

MİSAFİRLER KAPIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.

Bursa'da yabani hayvanlara karşı kapılı önlem

"KÖYLÜLER BU DURUMA ALIŞIK"

Köyün muhtarı Yakup Yıldız, "Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Böyle olunca burada yabani hayvan çok fazla oluyor. Hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz" dedi.