Bursa'da yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Bizi yaktınız memur bey

Bursa İnegöl'de evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün ehliyeti olmadığı ve 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da İnegöl'den Alanyurt'a seyreden sürücü Suat Y.(37), yönetimindeki 16 APG 993 plakalı otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü.

Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, 16 APG 993 plakalı otomobil Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu. Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı.

"Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz, bizi yaktınız memur bey"

Sürücü Suat Y. "Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?" dedi.

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Alkollü ve ehliyetsiz çıktı

İHA'nın haberine göre, yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.