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    Bursa'da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza

    Restoran olarak işletilen bir mekanda düzenlenen eğlencede maske ve mesafe kurallarına uyulmazken, işletme sahibi ve müdüre 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 16:15
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    Bursa'da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde bulunan daha önce gece kulübü olan son dönemde ise restoran olarak işletilen mekan, yasakları hiçe saydı.

    Mekanda bir araya gelen yaklaşık 150 kişi, sabaha kadar müzik eşliğinde dans etti.

    MASKE VE MESAFE YİNE UNUTULDU

    Eğlenen kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı belirlenirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

    Bursa'da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza

    İŞLETME SAHİBİ VE MÜDÜRE 6 BİN LİRA CEZA

    Onlarca kişinin yan yana gelerek koronavirüsü hiçe saydığı o görüntüler ise polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, işletme sahibi V.Ö. ve müdür Y.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle 3 bin 150’şer liradan toplamda 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

    Bursa da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza #1

    Bursa da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza #2

    Bursa da yasağa rağmen düzenlenen eğlenceye ceza #3

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