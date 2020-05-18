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- Bursa'da yasağa uymayan iki gence 17 bin TL ceza
Bursa'da yasağa uymayan iki gence 17 bin TL ceza
20 yaş altındaki motosikletli gençlere 11 bin TL ve 6 bin 360 TL para cezası uygulandı.
- DHA
- 18.05.2020 - 16:08
Bursa'da kaçarken yakalanan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına 17 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Kaçmaya çalışan gençler kısa sürede yakalandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Kimlik kontrolü ve motosiklet üzerinde inceleme sonucunda sürücü 18 yaşındaki İbrahim K.'ye; ehliyetsiz araç kullanmak, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 11 bin TL ceza uygulandı.
16 yaşındaki Anas İ.'ye 6 bin 360 TL para cezası uygulandı. Sigortası olmayan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.