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Bursa'da yasağa uymayan iki gence 17 bin TL ceza

Bursa'da yasağa uymayan iki gence 17 bin TL ceza

20 yaş altındaki motosikletli gençlere 11 bin TL ve 6 bin 360 TL para cezası uygulandı.