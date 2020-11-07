Bursa polisi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gereken saatlerde denetimler gerçekleştirdi.

Koronavirüs denetimleri kapsamında Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların kurallara uyması için denetimlerini arttırdı.

POLİS ARAPÇA KONUŞARAK UYARDI

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Kent Meydanı’ndan yapılan uygulamada bazı vatandaşlar yasağın saatlerini bilmediğini iddia ederken, Suriyeliler ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı.

UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 - 10.00 ile 16.00 -22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi.

Ayrıca vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Bursa'da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı VİDEO



