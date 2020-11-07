Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.45
-0.40%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Bursa'da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı

    Bursa polisi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gereken saatlerde denetimler gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 10:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı

    Koronavirüs denetimleri kapsamında Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak belirlendi.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların kurallara uyması için denetimlerini arttırdı.

    POLİS ARAPÇA KONUŞARAK UYARDI

    65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Kent Meydanı’ndan yapılan uygulamada bazı vatandaşlar yasağın saatlerini bilmediğini iddia ederken, Suriyeliler ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı.

    Bursa da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı #1

    UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

    Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 - 10.00 ile 16.00 -22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi.

    Ayrıca vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

    Bursa'da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı VİDEO

    Bursa da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı #2

    Bursa da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı #3


    Bursa da yasağa uymayan Suriyelilere polisten Arapça uyarı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir