Dolar
7.1607
1.2227%
Euro
7.7424
0.9452%
Altın
1688.19
-0.9969%
Borsa
98887.67
0.152%
G. Altın
389.566
0.2883%
Bitcoin
66325.04
4.4414%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Bursa'da yasağı delen gençlerin polisten kaçma anı

    Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 14:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da yasağı delen gençlerin polisten kaçma anı

    Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç dışarı çıktı.

    Bursa'da yasağı delen gençlerin polisten kaçma anı VİDEO

    POLİSİ GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTILAR

    Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti.

    Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.
    O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada -1

    Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada -2

    Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada -3

    Görüş Bildir