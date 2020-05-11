Sokağa çıkma yasağı biterken, kendini dışarıya atan Bursalılar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa’da da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından 2 gündür evlerinden dışarıya çıkmayan Bursalılar adeta kendilerini sokaklara attı.

Bursa'da yasak sonrası kilometrelerce trafik oluştu

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Gece geç saatler olmasına rağmen dışarıya çıkan Bursalılar, günde ortalama 250 bin araç geçişinin olduğu ve bu özelliğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bile daha fazla araç geçişinin olduğu Acemler Kavşağı’nda trafik adeta durma noktasına geldi.

Adım adım ilerleyen araçların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan böyle görüntülendi.

TOPLU İFTAR İÇİN KÖYLERİNE GİDENLER DÖNDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında toplu iftar ve toplu sahur etkinlikleri yasaklanmasına rağmen, ilçede toplu iftar programlarının düzenlendiğini açıklayan Bursa Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

DAĞ İLÇELERİNDEN ŞEHİR MERKEZİNE AKTILAR

Ancak belediye başkanı ve kaymakamın tüm uyarılarına rağmen bu haftada hiç bir şey değişmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını köylerinde geçirmek isteyen Bursalılar, cuma günü gittikleri 4 dağ ilçesinden kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından tekrar Bursa şehir merkezine döndü. Kısıtlamanın hemen ardından Bursa’ya dönen binlerce Bursalı adeta araç trafiği oluşturdu.