Bursa'da belediye otobüsüne çarpan araç ikiye bölündü. 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Genç sürücünün kazadan 12 saat önce hayatını kaybettiği yolda kaydettiği görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde, Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 16 BOD 03 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın şiddetiyle Şahin model otomobil ikiye bölündü. Soyulgan ise savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Sürücü hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Soyulgan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik polisleri ise başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken ikiye bölünen otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Bursa'da yaşanan kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü - Video







Kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Sayılgan'ın hayatını kaybettiği kazadan yaklaşık 12 saat önce aynı yerde kaydettiği görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



