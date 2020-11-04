Bursa'da yaşayan 109 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi

Tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan 109 yaşındaki Penbe Peker, rahatsızlanarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede koronavirüs testi yapılan Penbe Peker, sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ YENDİ, 1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edilerek, evine geri döndü.

Peker, bugün öğlen saatlerinde ise çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk ve 22 torun sahibi olan Peker, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.

86 YAŞINDAKİ KIZI İYİLEŞTİ

Öte yandan Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.