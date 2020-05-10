Bursa'da yaşlı adam emekli maaşının bir bölümünü bağışladı

Bursa'da yaşlı adam emekli maaşının bir bölümünü bağışladı

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83 yaşındaki yaşlı adam, emekli maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak, destekte bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Ayaz, Vefa Destek Grubu ekiplerinden emekli maaşının çekilmesini istedi.

Yaşlı adamın isteği kısa bir süre sonra gerçekleşti.

MAAŞINI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞLADI

Mehmet Ayaz maaşını getiren ekiplere, 500 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak üzere verdi.

Görevliler, Ayaz'a teşekkür etti.

Emekli maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı