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- Bursa'da yaşlı adam emekli maaşının bir bölümünü bağışladı
Bursa'da yaşlı adam emekli maaşının bir bölümünü bağışladı
83 yaşındaki yaşlı adam, emekli maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak, destekte bulundu.
- AA
- 10.05.2020 - 11:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Ayaz, Vefa Destek Grubu ekiplerinden emekli maaşının çekilmesini istedi.
Yaşlı adamın isteği kısa bir süre sonra gerçekleşti.
MAAŞINI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞLADI
Mehmet Ayaz maaşını getiren ekiplere, 500 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak üzere verdi.
Görevliler, Ayaz'a teşekkür etti.
Emekli maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı