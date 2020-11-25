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    Bursa'da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 06:58
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    Bursa'da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı

     

    Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Ekrem Kaplan'a ait 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YATAĞA BAĞIMLI KADINI SON ANDA EVDEN ÇIKARDILAR

    Alevler kısa sürede büyürken, aile bireyleri yatağa bağımlı Niğriye Kaplan'ı (76) kucaklayarak son anda evden çıkardı. Alevler kısa sürede en üst katın tamamına yayıldı.

    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #1

    1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, alt katlara yayılmadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #2

    Yangını görüp sokağa çıkan yaklaşık 300 kişi, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

    Yangın sonucu apartmanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #3

    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #4

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    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #6

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    Bursa da yatağa bağımlı kadın, çıkan yangında son anda kurtarıldı #8

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