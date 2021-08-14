Bursa'da yaya halindeki anne ve çocuğa araba çarptı

Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna araba çarptı. Kazada anne ve çocuk hafif yaralanırken, sürücü başından yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.

Gemlik-Armutlu yol ayrımında edinilen bilgiye göre, otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Anne ve çocuğu hafif yaralanırken, otomobilde bulunan bir kişi ise kafasından yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



