Bursa'da yıllardır evinin önünde duran 47 yıllık traktörüne trafik cezası geldi Evinin önünde duran 47 yıllık traktörüne hiç gitmediği İstanbul-İzmir otoyolundan ceza kesilen çiftçi, hayatının şokunu yaşadı. Çiftçi, cezayı gelen mesajla öğrendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç’ın telefonuna geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi.

Şoke eden mesaj: 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir

Kılınç, gelen “16 H aracınız ile 11 Mart 2023 saat 23.26 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu 21-Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir.” mesajıyla adeta şoka girdi.

Ne yapacağını bilmiyor

OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.