Bursa'da yıllardır evinin önünde duran 47 yıllık traktörüne trafik cezası geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç’ın telefonuna geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi.
Şoke eden mesaj: 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir
Kılınç, gelen “16 H aracınız ile 11 Mart 2023 saat 23.26 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu 21-Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir.” mesajıyla adeta şoka girdi.
Ne yapacağını bilmiyor
OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.
1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.