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Bursa'da yiyecek arayan ayı ve yavruları çöp konteynerini devirdi

Bursa'da yiyecek arayan ayı ve yavruları çöp konteynerini devirdi Bursa'da yerleşim bölgesine gelen bir ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerini devirdi. Ayının yiyecek amacıyla devirdiği konteyneri karıştırması bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.