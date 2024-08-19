DHA
Bursa'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan bölgesine bir ayı yavrularıyla birlikte gelerek yiyecek aradı.
Gece geç saatlerde yerleşim bölgesine inen ayı ve yavrular konteyneri devirip yiyecek bulmaya çalıştı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Devirdikleri konteyneri karıştırıp buldukları yiyecekleri yiyen ayıların bu görüntüleri bir vatandaş tarafından kameraya alındı.
Ayı ve yavruları bir süre bölgede gezindikten sonra ağaçlıklı alana yönelip gözden kayboldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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