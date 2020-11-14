Minibüsten yola dökülen yağ nedeniyle yollar kaymaya başlayınca sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Zafer Mahallesi Zafer Bulvarı’nda seyir halinde olan bir minibüsten yola motor yağı döküldü.

Yaklaşık 200 metrelik yola dökülen yağ, yağmurun da etkisiyle yola yayıldı. Kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine gelen trafik polisleri, yolu trafiğe kapattı. Yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

SÜRÜCÜLERİN İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Yokuş yukarı çıkarken otomobili geri geri kaymaya başlayan bir kadın sürücü polislerden yardım istedi.

Aracı zorlukla durduran bayan polislerin kontrolünde ters yöne alınarak kurtarıldı. Sürücü kadının panik hali kameraya yansıdı.

Motosikletli gençlerde kaygan yolda dans etmeye başlayınca motosikletlerinin üzerinden inip ellerinde taşımak zorunda kaldılar.

Bursa'da yola dökülen motor yağı, sürücülere zor anlar yaşattı VİDEO

YOLLARI DETERJANLA YIKADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait temizlik ekipleri yağ dökülen yolu başkan aşağı deterjan döküp fırçalayarak yıkadı.

Ekipler bir yandan temizlik yaparken bir yandan da yolda kalan araçları iteleyerek sürücülere yardım etti.

Yol uzun süren temizlik çalışmasının ardından normale döndü ve yeniden trafiğe açıldı.

































