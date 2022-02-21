Bursa'da yolcu otobüsü yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden döndü

Bursa'da bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerleri çarptı, yol kenarındaki toprağa saplanarak durabildi.

İstanbul-İzmir-Bursa Otoyolu Gemlik ilçesi Umurbey Viyadüğü mevkiinde saat 21.00 sıralarında kaza meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI, BARİYERLERE ÇARPTI

Aydın-Kırklareli seferi yapan Ayhan Yılmaz (51) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

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36 YOLCUDAN 4'Ü HAFİF YARALANDI

Kontrolden çıkan otobüs toprak alana savrularak zor durabildi. Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 4'ü hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan 32 yolcu ise firmanın gönderdiği başka bir otobüse aktarıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanırken, otobüsün kaldırılması sonrası yol tamamen açıldı.





"40 YILLIK ŞOFÖRÜM İLK KAZAM"

Öte yandan otobüs sürücüsü Yılmaz, ''40 yıllık şöförüm ilk kazam'' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



