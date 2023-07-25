Bursa'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'da saat 18.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halindeki Abdullah Ç. (41) yönetimindeki 43 UR 211 plakalı otomobil, aniden yavaşlayan Şerif D. (41) yönetimindeki 11 SD 854 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Dört aracın karıştığı kazada dört kişi yaralandı

43 UR 211 plakalı otomobile ise arkasından gelen İbrahim K. (32) yönetimindeki 16 ATU 631 plakalı kamyonet çarptı. 16 ATU 631 plakalı kamyonete ise arkasından gelen Emre U. (45) yönetimindeki 34 GEU 700 plakalı otomobil çarptı.

4 aracın karıştığı kaza sonucu 43 UR 211 plakalı aracın sürücüsü ve araçtaki yolcular Sibel U. (34) ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet Can U. ile kızı 2 yaşındaki Eslem U. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.