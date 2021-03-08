Bursa'daki darağacında, temsili kadın katili idam edildi
- İHA
- 08.03.2021 - 17:35
- Güncelleme : 08.03.2021 - 17:47
Bursa'da şehir merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi.
Bu etkinliklerden birinde Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, Orhangazi Parkı'na darağacı kurdu.
Bir araya gelen kişiler, cansız mankeni idam etti.
DARAĞACINDAKİ MANKEN İDAM EDİLDİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen partililer, "İdam cezası çıksın, kadın katilleri idam edilsin" diyerek, darağacına asılan mankeni idam etti.
"İNSANI KATLEDENLER AFFEDİLMEMELİ"
İdam cezasının gelmesini istediklerini belirten Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Furkan Turgut, "Adalet kâğıda, tabelâya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Bizler idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kadını, kızı, anneyi, erkeği, savunmasız yaşlıları, kısacası insanı katledenler asla affedilmemeli, cezaları idam sehpasına çıkarılmak olmalı." dedi.