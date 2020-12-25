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    Bursa'daki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu

    Tarım arazilerine su kaynağı oluşturan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ının kurumasıyla çiftçiler endişelenmeye başladı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 13:32
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 13:54
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    Bursa'daki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu

    Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için yaptırıldı.

    Tarım arazilerine yönelik yapılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, bölge çitçilerini endişelendirdi.

    Bursa'daki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu VİDEO

    HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

    Kıyıdan, yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, drone'la havadan görüntülendi.

    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #1

    "EKTİĞİMİZ SEBZELERİ SULAYACAK SU YOK"

    Narlıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Ünal, "Biz ovamızda bu gölden faydalanıyoruz. Her sene bu zamanlar dolu olurdu. Ama bu sene kuraklıktan dolayı bomboş duruyor. Çok endişeliyiz. Çünkü sebze ektikten sonra sulama yapacağız ama barajda su yok. Yer altlarında da su yok. Uludağ'a kar yağacak ki gölete su akacak. Hiç sulama yok. Zaten hep yağmur duası ediyoruz.” dedi.

    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #2

    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #3

    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #4

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    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #8

    Bursa daki Gölbaşı Barajı nın yüzde 90 ı kurudu #9

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