Bursa'daki Gül Dede, virüse karşı meydan okuyor

62 yıldır ağzında gül taşıyan 89 yaşındaki ihtiyar delikanlı, güllerin kendisini virüsten koruduğunu söylüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan 89 yaşındaki Ali Rıza Karan, doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine kendini oyalamak için ağzına gül koydu.

Karan, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 62 senedir bir an olsun ağzından düşürmedi.

BURSA'NIN GÜL DEDE'Sİ

Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor. Yaşlı adam, her gün farklı bir gül ile sokağa çıkıyor.

Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor. Ağzında taşıdığı gülün kendisini koronavirüse karşı koruyacağını inanan yaşlı adam virüsten korkmadığını belirtiyor.

"GÜLLER BENİ VİRÜSTEN KORUYOR"

Gül tiryakisi olduğunu söyleyen Ali Rıza Karan, "Benim adım Ali Rıza ama kimse beni ismimle bilmez herkes 'Gül Dede' olarak bilir. Ağzımda gülle dolaştığımı görenler büyük şaşkınlık yaşayıp keşke senin gibi olsak diyorlar. Sigara içenlere bırakması konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ben gülü ağzımdan hiç düşürmüyorum hep ağzımda, bir gül bir hafta gidiyor. Sonra değiştiriyorum. Ağzımda taşıdığım gül beni koronavirüsten koruyor. Ben koronavirüsten korkmuyorum. Ağzımda gül taşıdığım için virüs bana gelmez" dedi.