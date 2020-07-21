Bursa’daki Herkül kabartmasına defineciler saldırdı

Daha önceden sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül’ün yüzü, hedef haline geldi. Yüzün yarısı parçalandı ve üzerinde delik açıldı.

Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkisinde, 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.

YÜZÜ HEDEF HALİNE GELDİ

Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması, yine definecilerin hedefi haline geldi. Kabartmanın yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı.

Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

ASA VE 7 BAŞLI YILAN

M.S. 3’üncü yüzyılda taş ocağında bulunan doğal kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül’ün; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu olduğuna inanılıyor.

Heykel ve kabartmaların o yüzyılda kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyor.

Herkül’ün, Deliktaş taş ocaklarında çalışan işçilere manevi ve bedensel güç aşılamak ve korumak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Kabartmada resmedilen Herkül’ün sağ elinde gücünü temsil eden asa, sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor.

Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan mitolojik karakter, Roma mitolojisinde de Herkül olarak biliniyor.