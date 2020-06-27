Bursa'daki selde ailesini kaybeden baba konuştu

Sel felaketinde; kızını, annesini, kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybeden acılı baba Nezir Bilen, yaşadığı acıyı anlattı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, aynı aileden babaanne Nazime (74), baba Ahmet (34), anne Türkan (32) ve kızı Medine hayatını kaybetmişti.

Kaybolan yeğenleri Derya'nın ise arama çalışmalarının 5'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı.

17 yaşındaki Derya bugün memleketi Bingöl’de defnedilirken, kızıyla birlikte bir çok yakınını kaybeden acılı baba yaşadıklarını anlattı.

"TELEFONDA KONUŞURKEN BİR ANDA SİNYAL KESİLDİ"

Olayın yaşandığı gün kardeşi Ahmet’in eşi, çocukları, annesi ve kendi kızıyla bahçeye çapa yapmak için gittiğini belirten 5 çocuk babası Nezir Bilen,“Biz bu piknik alanına 4 yıl önce almıştık. Benim birader Ahmet, her hafta sonu çocukları toplayıp ailecek pikniğe giderdi oraya. Bağ evi gibi. Felaket günü de beni aradı dedi ki yağmur yağıyor. Biraz da tabi bahçe ekmiştik, sebze falan. İlk olarak sel bahçeyi aldı. Bende dedim ki siz de çıkın oradan. Büyük bir felaket olabilir diye. Oda 'tamam öyle yapıyoruz' dedi. Telefonla konuşurken bir anda sinyal kesildi. O anda benim kızım Derya suya kapılıyor. Ahmet de onun peşinden kendisini atıyor kurtarmaya.” dedi.

Selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı

"HERKES CANLA BAŞLA ARIYORDU"

Kızının 23 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen baba Bilen, “Ahmet, yeğenim, gelinimiz ve annemi o gün bulduk. Cenazeleri getirip defnettik. Yine Bursa’ya döndük, kızım Derya’yı aramak için. Herkes canla başla çalışıyordu. Kazma ve kürek ile kazılacak bir alan değildi. Sonra bakanları aradım, Vali beyi aradım iş makinesi getirilmesini istedim onlar da nasıl istiyorsan öyle yapalım dedi. Yalnız vakit geçti saat 20.30 civarıydı biz tam o sırada dağılıyorduk sonra telefon geldi dediler ki Derya bulunmuş. Derya o bölgeden 23 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanal içindeydi. Sağ olsunlar kargo uçağı ayarladılar. Uçakla getirdik ve annemin yanına defnettik” diye konuştu.