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Bursa'daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi

Bursa'daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi

Nilüfer ilçesindeki tarihi bir evde meydana gelen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler kontrol altına alındı.