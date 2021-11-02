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    Bursa'daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi

    Nilüfer ilçesindeki tarihi bir evde meydana gelen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 22:06
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    Bursa'daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi bir evin çatısında meydana gelen yangın, drone ile havadan görüntülendi.

    Yangın, saat 18.15 sıralarında Çalı Mahallesi'nde meydana geldi.

    Bursa daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi #1

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

    Tarihi bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucunda kontrol altına aldı.

    Yangın havadan drone ile görüntülendi.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Bursa'daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi VİDEO

    Bursa daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi #2

    Bursa daki tarihi evde meydana gelen yangın drone ile görüntülendi #3

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