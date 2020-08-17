Yerleşim yerindeki ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yangını, ormanda uyuşturucu kullandığı sırada çıkardığı ortaya çıktı.

Bursa’nın Demirci Mahallesi’nde saat 14.00 sularında orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve çevredeki yerleşimlerini de tehdit eden yangın korku ve paniğe neden olurken, yangında gökyüzü adeta beyaza büründü.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’da yangına karşı seferberlik ilan edildi. Orman bölge, itfaiye, AFAD, BUSKİ ve çeşitli sivil arama kurtarma ekibi yangına müdahalede bulunurken, yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

10 HEKTAR ALAN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI YÜZÜNDEN YANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı bölgede kamera çalışması yaptı. Yangının çıktığı saatlerde bölgeden bir aracın ayrıldığını tespit eden ekipler, bölgeyi ablukaya aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Önce şüphelinin kaçtığı aracın plakasını ve daha sonra uyuşturucu bağımlısını tespit eden ekipler, yangının çıkmasının ardından 30 dakika sonra şüpheli V.O.’yu Küçük Sanayi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa’daki yangının sorumlusu uyuşturucu bağımlısı çıktı VİDEO



ÜZERİNE KIVILCIM SIÇRAYINCA PANİK YAPMIŞ

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen V.O., sorgusunda suçunu itiraf etti. V.O. ifadesinde, “Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucu içtiğim aparatı yakmak isterken kıvılcımlar üzerime sıçradı. Ben de o panikle aparatı elimden attım ve bölgeden ayrıldım. Ormanlık alanı yakalabileceğimi düşünmedim." dediği öğrenildi.













