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Bursalı fırıncıların bölge kavgası
Gemlik ilçesinde fırıncılar ekmek yüzünden kavga etti. Satış bölge yüzünden kavga eden fırıncıları, vatandaşlar güçlükle ayırdı.
- İHA
- 20.05.2020 - 14:17
Bursa'nın Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde iki ayrı ekmek fırını çalışanı birbirlerinin bölgesini ihlal edince, aralarında kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Vatandaşlar, fırıncıları güçlükle sakinleştirdi.
POLİS İŞLEM BAŞLATTI
Birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanan fırıncılar, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri iki fırıncı hakkında idari işlem başlattı.
Bursalı fırıncıların bölge kavgası ViDEO