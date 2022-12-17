Kentte yaşayan bir vatandaş, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.

2022 Dünya Kupası'nda gözler Arjantin - Fransa finaline çevrildi.

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin ile ikinci Dünya Kupası'nı kazanmak için karşılaşacak olan Fransa karşılaşması futbolseverlere büyük heyecan yaşatmaya başladı.

Katar'da yarın oynanacak olan maç için Messi hayranları harekete geçti.

Messi hayrına lokma

Burda'da yaşayan Hikmet Işık, final maçı öncesi lokma dağıttırdı. Bir tatlıcı ile anlaşan Işık, Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı.

Lokmacı aracına ise 'Lionel Messi hayrına' yazılı not yazdırdı.

DHA'nın aktarımına göre; meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi.

"Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz"

Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun." dedi.

Bursalı futbolsever 'Lionel Messi hayrına' lokma dağıttırdı VİDEO

















