Bursalı gençlerden güldüren bayramlaşma

Bursa'da bir ailenin korona tedbirleri kapsamında bayramlaşma tekniği gülümsetti. Gençler, ailenin büyüklerinin elleri yerine ellerindeki sopaya şişirerek bağladığı eldivenleri öptü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerden kimi düşündürürken, kimi ise gülümsetiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi görenleri şaşırttı.

ŞİŞME ELDİVENLERİ ÖPTÜLER

İlçenin Sarıağıl Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafeye riayet eden aile bireylerinden gençler, aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü.

Gençlerin ve aile büyüklerinin ilginç anları herkesi gülümsetti.

Bursa'da gençler şişme eldiveni öptü İZLE

"BİRAZ HÜZÜNLÜ GEÇTİ"

Aile bireyleri korona salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerine belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." dedi.