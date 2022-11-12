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    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in operasyon öncesinde Zeybek oynadığı görüntüleri yayınlandı.
    • 12.11.2022 - 00:52
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    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber gelmiş ve 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.

    Şehidin kanı yerde kalmadı

    Kahraman şehidimizin kanı yerde kalmamış, askerimizi şehit eden 6 teröristin öldürüldüğünü Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada;

    "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadeleri kullanılmıştı.

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar - Video

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #1

    Operasyon öncesi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaşıldı

    İHA'nın haberine göre, şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı. Şehidin operasyon öncesinde Zeybek oynadığı anlar yürek burktu.

    Şehit Emre Sevinç'in uzun namlulu silah ile ateş yaptığı görüntüler de videoda yer aldı. Şehit olan Emre Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde yarın toprağa verilecek.

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #2

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #3

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #4

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #5

    Bursalı şehidin operasyon öncesi Zeybek oynadığı anlar #6


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