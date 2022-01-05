Bursalı seyyar satıcı kestanede indirim yaptı

Doların düşmesiyle birlikte sattığı ürünlerde yüzde 25 indirim yapan seyyar satıcı, 100 gramlık kestaneyi 20 lira yerine 15 liraya satıyor.

Bursa’nın Fomara Caddesi’nde 7 yıldır seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, yurt dışına 4 eurodan ihraç edilen kestanelerin kilosunu, dolar 18 liraya çıktığı zaman 70 liradan alıyordu.

Bu fiyat artışını sattığı kestaneye yansıtıp, 100 gram pişmiş kestaneyi 20 liradan satan seyyar satıcı, dövizin düşmesiyle birlikte indirime gitti.

20 liraya sattığı 100 gram pişmiş kestanenin fiyatını 15 liraya düşürüp yüzde 25 indirime yapan Öztürk, yaptığı indimi de seyyar aracına astığı afişle herkese duyurdu.

“1 KİLO KESTANE PİŞTİĞİ ZAMAN 800 GRAMA DÜŞÜYOR”

Emekli öğretmen olduğunu ifade eden Necdet Özçelik, “Ben sattığım ürünlerde yüzde 25 indirim yaptım. Kestane yurt dışına 4 eurodan ihraç oluyor. Döviz yükseldiğinde biz kestanenin birinci sınıf olanını 70 liradan alıyorduk. Döviz fiyatları düşünce biz de bu ürünü 50 liradan almaya başladık. Ben de aradaki farkı indirim olarak yansıttım. Döviz yüksekken 100 gram kestaneyi 20 liradan satıyorduk, şimdi 15 liraya düşürdük. 1 kilo kestane piştiği zaman 800 grama düşüyor.” dedi.