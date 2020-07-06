Kumsaz sahilinde köpük partisi yapan tatilcilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı o anlar sosyal medyada tepki topladı.

Bursa'da yaşayan binlerce kişi, yaz sezonunun açılmasıyla beraber denize girmek için Kumsaz sahiline akın etti.

Kimi tatilciler denize girerken, kimileri ise kumsalda eğlendi.

KÖPÜK PARTİSİNDE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Bir organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen köpük partisine katılanlar ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, köpük içinde dans ederek eğlendi.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise tepki çekti.

Bursalılar sahilde köpük partisi düzenledi ViDEO