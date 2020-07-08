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    Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda

    Satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettiren adam, düğün merasimlerinde de kullanılabileceğini söyledi.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 10:20
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    Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda

    Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay’ın, hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor.

    47 yaşındaki Ablay, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

    DÜĞÜNLERDE KULLANILABİLECEK

    Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla." diye konuştu.

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    Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda #3

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    Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda #5

    Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda #6

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