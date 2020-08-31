Dolar
7.3422
-0.0517%
Euro
8.7657
-0.0695%
Altın
1967.79
-0.002%
Borsa
1078.61
-1.9935%
G. Altın
464.731
-0.023%
Bitcoin
85773.5
-0.545%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok, gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 23:06
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 23:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı.

    Başkan Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti.

    Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), söz konusu kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

    Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı #1

    Görüş Bildir