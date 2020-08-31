Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği Büşra hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok, gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2020 - 23:06
- Güncelleme : 31.08.2020 - 23:06
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı.
Başkan Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti.
Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), söz konusu kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.