Büyük İstanbul Mitingi'nde gündem olan Hüseyin Dede'ye Togg sürprizi Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük İstanbul Mitingi için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkarken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’ı ziyaret etti. Başkan Bahadır, Bayraktar’ı Togg'a bindirip gezdirdi.

İHA

Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gidenler arasında bulunan yaşlı bir amcanın azmi ve heyecanı dikkatlerden kaçmamış, kaydedilen görüntüler gündem olmuştu.

85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ı mitingden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonunu ile görüntülü aramıştı.

Hüseyin Dede'ye Togg sürprizi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bayraktar’ı ziyaret etti. Bahadır, belediyeye ait yerli otomobil Togg'a bindirdiği Bayraktar’ı gezdirdi.

Bahçelievler’de Togg’a binip gezen ilk vatandaş ise Hüseyin Bayraktar oldu. Başkan Bahadır, Hüseyin Bayraktar’ı cuma günü Cumhurbaşkanı ile görüştüreceğini söyledi.

"Mitingde Cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Beni telefonla aradı"

Hüseyin Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Yürüyen merdiven çalışmıyordu. Ben de yürüyerek çıktım merdivenleri. Buradan metroya bindim. Daha sonra ben mitinge giderken genç biri de koluma girdi. Mitinge 1 milyon 800 bin kişi katılmış. Mitingde Cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Cumhurbaşkanı beni telefon ile aradı.

"Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah"

Togg ile gezdirilen Bayraktar, “Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah. Daha önce bir araba firmasında çalıştım. Daha güzeli olacak inşallah. Türkiye daha önce araba üretmeye teşebbüs etti ama yaptırmadılar. Bırak arabayı uçağı da yaptırmadılar.” şeklinde konuştu.