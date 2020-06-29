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    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada

    Bir evin duvarından bisiklet çalan şahıslar, ev sahibi tarafından polise şikayet edildi.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 17:14
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    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada #1

    Polis, Büyükada'da hırsızlık yaparken kameralara yakalanan şahısların peşine düştü.

    Dün saat 10.50 sıralarında Nizam Caddesi'ndeki bir evin bahçe duvarına asılı olan bisikletler, iki kişi tarafından çalındı.

    Biri Azerbaycan uyruklu olan 2 kişi, ev sahibi tarafından Büyükada Polis Merkezi’ne ihbar edildi.

    BİSİKLET ÜSTÜNDE YAKALANDILAR

    İki şüpheliyi çaldıkları bisikletleri sürerken yakalayan polis, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Açıktan Hırsızlık suçlarından Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönlendirildi.

    Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan bisikletler ise sahibine iade edildi.

    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada - VİDEO

    KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

    Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa giren şüphelilerden biri, bisikletlerin yanına geldikten sonra çevre kontrolü yapıyor. Bisikletlerden biraz uzaklaştıktan sonra tekrar dönen şüpheli, ani bir hareketle bisikleti alarak binmeye başlıyor ve sokaktan ayrılıyor.

    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada #2

    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada #3

    Büyükada'da bisiklet çalan kişiler kamerada #4

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