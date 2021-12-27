Büyükada’da hastalanan bebeğin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti
Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botuyla Pendik’te bekleyen ambulansa teslim edildi.
- AA
- 27.12.2021 - 00:06
Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebeğin yardımına Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botu yetişti.
PENDİK'TE BEKLEYEN AMBULANSA YETİŞTİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek ve ailesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Pendik Marina’da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi" İfadeleri kullanıldı.