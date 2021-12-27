Euro
12.2492
-1.53%
Dolar
10.9015
-0.82%
Altın
633.5500
-0.75%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
579.504
-2.34%
BTXN Coin
37.68
0.21%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Büyükada’da hastalanan bebeğin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

    Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botuyla Pendik’te bekleyen ambulansa teslim edildi.
    • AA
    • 27.12.2021 - 00:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükada’da hastalanan bebeğin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

    Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebeğin yardımına Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botu yetişti.

    PENDİK'TE BEKLEYEN AMBULANSA YETİŞTİRİLDİ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek ve ailesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Pendik Marina’da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi" İfadeleri kullanıldı.

    Büyükada’da hastalanan bebeğin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir