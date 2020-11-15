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    Büyükçekmece'de 3 araç birbirine girdi

    İstanbul Büyükçekmece'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
    • DHA
    • 15.11.2020 - 07:05
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    Büyükçekmece'de 3 araç birbirine girdi

     

    Büyükçekmece'ye bağlı Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı.

    Kazayı görenler durumu polise bildirdi.

    Büyükçekmece de 3 araç birbirine girdi #1

    5 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

    Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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