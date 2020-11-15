Büyükçekmece'de 3 araç birbirine girdi
İstanbul Büyükçekmece'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
- DHA
- 15.11.2020 - 07:05
Büyükçekmece'ye bağlı Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı.
Kazayı görenler durumu polise bildirdi.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.