Büyükçekmece'de 3 araç birbirine girdi

İstanbul Büyükçekmece'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Büyükçekmece'ye bağlı Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu polise bildirdi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.