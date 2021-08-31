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    Büyükçekmece'de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı

    Büyükçekmece ilçesinde süratli bir sürücü araçlara makas attığı esnada kamyonete çarptı. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 07:06
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    Büyükçekmece'de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaza meydana geldi.

    Kaza saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti.

    Kimliği belirlenemeyen sürücü süratli halde cadde üzerinde makas atarken bir elektrik firmasına ait kamyonete arkadan çarptı.

    Büyükçekmece de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı #1

    ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOR YANMAYA BAŞLADI

    Çarpışma nedeniyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Kamyonete çarpan otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

    İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yararlıları araçtan çıkardıktan sonra yangını söndürdü.

    SIKIŞAN OTOMOBİL, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

    Otomobildeki iki yaralıdan birisinin ambulans ile hastaneye sevk edildiği öğrenilirken diğer şahsında olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Yangın söndürüldükten sonra kamyonetin arkasına sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin demir kesme çalışmasının ardından çıkarıldı.

    Yaşanan kaza nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Büyükçekmece de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı #2

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