Haberler

İç Haber

Büyükçekmece'de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı

Büyükçekmece'de araçlara makas atan sürücü kamyonete çarptı

Büyükçekmece ilçesinde süratli bir sürücü araçlara makas attığı esnada kamyonete çarptı. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.