Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın çıktı

İHA
İstanbul Büyükçekmece'de saat 02.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle, 2 bin metrekare alana kurulu ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı.
Alevler depoyu sardı
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti.
Bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü
İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.