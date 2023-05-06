Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın çıktı Büyükçekmece’de 2 bin metrekare alan üzerine kurulu lojistik deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

İHA İstanbul Büyükçekmece'de saat 02.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle, 2 bin metrekare alana kurulu ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler depoyu sardı Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti. Bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.