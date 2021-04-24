Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek Büyükçekmece Kordon boyu sahil kenarında paramotor ile uçan kişiler olduğunu belirledi.

12 BİN 876 LİRA CEZA

Ekipler iniş yapan 4 kişiyi yakaladı. 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı VİDEO











