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    Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı

    Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.
    • AA
    • 24.04.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 16:25
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    Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek Büyükçekmece Kordon boyu sahil kenarında paramotor ile uçan kişiler olduğunu belirledi.

    12 BİN 876 LİRA CEZA

    Ekipler iniş yapan 4 kişiyi yakaladı. 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

    Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı VİDEO


    paramotor

    paramotor

    paramotor


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