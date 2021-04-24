Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı
Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.
- AA
- 24.04.2021 - 16:22
- Güncelleme : 24.04.2021 - 16:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek Büyükçekmece Kordon boyu sahil kenarında paramotor ile uçan kişiler olduğunu belirledi.
12 BİN 876 LİRA CEZA
Ekipler iniş yapan 4 kişiyi yakaladı. 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.
Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yapan 4 kişi yakalandı VİDEO