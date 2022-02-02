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Büyükçekmece'de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı

Büyükçekmece'de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle kazı yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.