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    Büyükçekmece'de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı

    İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle kazı yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 01:00
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    Büyükçekmece'de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide arama yapmaya başladı.

    HELİKOPTER BÖLGEDE 1 SAAT UÇUŞ YAPTI

    Helikopter destekli aramada iş makineleriyle kazı yapıldı. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopter bölgede yaklaşık 1 saat uçuş yaptı.

    KAZI YAPILAN ALANDA NÖBET TUTULDU

    Helikopterin ayrılmasının ardından, polis kazı yapılan alanda nöbet tutmaya başladı. Yapılan çalışma çevrede oturanların da dikkatini çekerken resmi kaynaklar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    Büyükçekmece'de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı VİDEO

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #1

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #2

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #3

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #4

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #5

    Büyükçekmece de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı #6


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