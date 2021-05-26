Büyükçekmece'de tartıştığı kişi, piknik tüpüyle kafasına vurdu

Büyükçekmece’de tartıştığı kişi piknik tüpüyle başına vuran adam yere yığılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de iddiaya göre alkol alan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri kaldırımda yürüyen diğer kişiye saldırdı.

PİKNİK TÜPÜYLE KAFASINA VURDU

Saldırıya uğrayan kişi ise yerde gördüğü piknik tüpünü alarak saldıran kişinin kafasına vurdu. Darbelerin etkisiyle şahıs yere yığılırken, tüpü eline alan kişiyse yerdeki adama vurmaya devam etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kısa bir süre sonra ayağa kalkan kişi, sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler akıllara Düğün Dernek filminde yer alan tüple dövme sahnesini getirdi.