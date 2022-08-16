Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

İstanbul Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi İsmetpaşa Caddesi’nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı.

Çocuğun bacağı koptu

Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.