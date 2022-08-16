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    Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

    İstanbul Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
    • 16.08.2022 - 20:41
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    Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi İsmetpaşa Caddesi’nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı.

    Çocuğun bacağı koptu

    Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

    Büyükçekmece de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu #1

    Büyükçekmece de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu #2

    Büyükçekmece de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu #3

    Büyükçekmece de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu #4

     


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