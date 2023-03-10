Büyükçekmece'deki bir Kur'an kursunda çocuğa acımasızca dayak atan görevli tutuklandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir derneğe ait olan Kur'an kursunun görevlisi çocuklara acımasızca dayak attı.
Skandal olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ise olaya tepki yağdı.
Velisi şikayetçi oldu
Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu.
D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi.
Tutuklandı
Şikayet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.
Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.